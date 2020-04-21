У світі коронавірусом заразилися понад 2,5 млн осіб

Кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 2,5 мільйона чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дане Worldometers.

Повідомляється, що станом на 17:30 по Україні в світі заразилися 2 млн 505 тисяч 367 осіб. Із них 171 850 випадків стали летальними, 659 615 пацієнтів одужали.

протягом доби в світі було зафіксовано 24 864 нових випадки захворювання, а також 1453 смерті від коронавіруса.

Найбільша кількість інфікованих COVID-19 у США - 794 297. Більше ста тисяч заражених зафіксовано ще в п'яти країнах: Іспанії (204 178), Італії (181 228), Франції (155 383), Німеччини (147 593) і Великобританії (124 743).

За кількістю летальних випадків також США є лідером - 42 564. Більше 10 тисяч смертей зафіксовано в Італії (24 114), Іспанії (21 282), Франції (20 265) і Великобританії (16 509).

Раніше РБК-Україна писало, що в Туреччині зафіксували понад 90 тисяч клінічно підтверджених випадків коронавіруса. За добу зареєстрували 4674 нових випадки зараження. Таким чином Туреччина обійшла Китай і Іран за кількістю заражених.

Зазначимо, станом на ранок 21 квітня в Україні було підтверджено 6125 хворих коронавірусом. Померло з початку епідемії 161 людина, одужали 367.