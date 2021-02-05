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В мире число привившихся от COVID-19 превысило количество заразившихся, - ВОЗ

Женева, Пятница 05 февраля 2021 21:34
В мире число привившихся от COVID-19 превысило количество заразившихся, - ВОЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: РБК-Украина

В мире людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших. Однако большее количество вакцинация приходится всего на десять стран.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.

"С одной стороны, это хорошие новости и замечательное достижение за такой короткий срок. Но более трех четвертей этих прививок делается всего в 10 странах, на которые приходится почти 60% мирового ВВП", - заявил он.

При этом глава организации подчеркнул, что еще почти 130 стран с общим населением в 2,5 миллиарда человек не получили даже первую дозу вакцины.

Гебреисус призвал страны, которые уже провели COVID-вакцинацию наиболее уязвимой части населения и медицинских работников, поделиться с другими странами излишками вакцин, прежде чем продолжать массовые прививки.

Напомним, в мире циркулирует около 4 тысяч вариантов COVID-19. Из-за этого все производители COVID-вакцин пытаются сделать более эффективным свой препарат.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что темпы распространения коронавируса в мире замедляются, но важно сохранять бдительность и продолжать соблюдать меры, введенные для борьбы с пандемией.

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