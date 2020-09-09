В мире уже более 900 тысяч смертей от COVID-19

С начала пандемии коронавирус унес жизни более 900 тысяч жителей планеты. Больше всего смертей - почти 194 тысячи - в США.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
На втором месте по смертности в мире Бразилия. Там уже почти 127,5 тысяч умерших.
Среди "лидеров" также Индия (почти 74 тысячи), Мексика (67 тысячи), Великобритания (41,5 тысячи), Италия (35 тысячи), Франция (30 тысяч), Испания и Перу (в обеих странах почти по 30 тысяч смертей).
В Украине зафиксировано уже 2 934 смерти от коронавируса.
Всего в мире уже почти 27,7 млн человек заболели COVID-19. Из них 7 млн случаев активны.
Ранее ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии.
ВОЗ также заявляли, что карантин сам по себе не сможет полностью остановить распространение коронавируса.