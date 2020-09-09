В світі уже понад 900 тисяч смертей від COVID-19

З початку пандемії коронавірус забрав життя понад 900 тисяч жителів планети. Найбільше смертей - майже 194 тисячі - в США.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

На другому місці за смертністю у світі Бразилія. Там вже майже 127,5 тисяч померлих.

Серед "лідерів" також Індія (майже 74 тисячі), Мексика (67 тисяч), Велика Британія (41,5 тисячі), Італія (35 тисяч), Франція (30 тисяч), Іспанія та Перу (в обох країнах майже по 30 тисяч смертей).

В Україні зафіксовано уже 2 934 смерті від коронавірусу.

Всього у світі вже майже 27,7 млн людей захворіли на COVID-19. Із них 7 млн випадків активні.

Раніше У ВООЗ закликали світ готуватися до нової пандемії.

У ВООЗ також заявляли, що карантинні обмеження самі по собі не зможуть повністю зупинити поширення коронавірусу.