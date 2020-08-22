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В мире уже более 23 млн людей заразились коронавирусом

Суббота 22 августа 2020 02:03
В мире уже более 23 млн людей заразились коронавирусом
Фото: человек в медицинской маске (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Умерли более 800 тысяч человек

В мире уже более 23 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии. Вылечиться удалось более 15 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometers.

Кроме того, с начала пандемии умерли почти 802 тыс человек. Активными остаются 6,6 млн случаев заражения в мире.

Также сообщается о 215 тысячах новых случаях коронавируса в мире за сутки. Больше всего заражений зафиксировали в Индии, США и Бразилии.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года.

РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года.

Ранее Зеленский заявил, что в Украине есть ряд лабораторий, которые готовы массово производить вакцину от коронавируса.

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