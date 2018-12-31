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В мире в 2018 году были убиты 94 журналиста

Новости » Общество    31.12.2018 - 06:56
В мире в 2018 году были убиты 94 журналиста
Иллюстративное фото: журналисты (minagro.gov.ua)

Самой опасной страной в Международной федерации журналистов назвали Афганистан

В 2018 году в мире во время исполнения профессиональных обязанностей были убиты 94 журналиста и работника медиа, что на 12 человек больше, чем в 2017. Об этом сообщила Международная федерация журналистов (IFJ), передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Самой опасной страной для журналистов в 2018 году, согласно сообщению, стал Афганистан, где были убиты 16 представителей прессы, 11 человек стали жертвами нападений в Мексике, 9 - в Йемене, 8 - в Сирии.

В Европе, по информации IFJ, были убиты 4 журналиста - во Франции, Болгарии, Турции и Словакии.

По словам представителей федерации, число жертв наглядно демонстрирует ситуацию с уровнем безопасности для журналистов в мире.

Всего по данным IFJ, с 1990 года в мире были убиты более 2500 журналистов. Самой опасной страной является Ирак - там погибло более 300 журналистов.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что знает фамилию того, кто заказал убийство херсонской активистки Катерины Гандзюк.

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