У світі в 2018 році було вбито 94 журналіста

Ілюстративне фото: журналісти (minagro.gov.ua)

Найнебезпечнішою країною в Міжнародній федерації журналістів назвали Афганістан

У 2018 році в світі під час виконання професійних обов'язків було вбито 94 журналіста і працівника медіа, що на 12 осіб більше, ніж у 2017. Про це повідомила Міжнародна федерація журналістів (IFJ), передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Найнебезпечнішою країною для журналістів у 2018 році, згідно з повідомленням, став Афганістан, де було вбито 16 представників преси, 11 людей стали жертвами нападів у Мексиці, 9 - в Ємені, 8 - у Сирії.

В Європі, за інформацією IFJ, були вбиті 4 журналістів - у Франції, Болгарії, Туреччині та Словаччині.

Зі слів представників федерації, кількість жертв наочно демонструє ситуацію з рівнем безпеки для журналістів у світі.

Загалом, за даними IFJ, з 1990 року в світі було вбито понад 2500 журналістів. Найнебезпечнішою країною є Ірак - там загинуло понад 300 журналістів.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що знає прізвище того, хто замовив вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.