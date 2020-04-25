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В Италии 150 врачей умерли от COVID-19

Новости » Коронавирус     25.04.2020 - 08:11
В Италии 150 врачей умерли от COVID-19
Иллюстративное фото (flickr)

Медицинские работники составляют 10% от общего числа заболевших

По меньшей мере 150 врачей в Италии умерли после заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что на долю медицинских работников приходится около 10% всех инфекций.

Кроме того, итальянская организация здравоохранения ANAAO раскритиковала указ на 25 млрд евро, одобренный правительством в пятницу, которые направлен на укрепление системы здравоохранения.

"Предоставленного дополнительного финансирования недостаточно для того, чтобы гарантировать вознаграждение за все сверхурочные часы в период с февраля по март, чтобы противостоять цунами пациентов, которые попали в больницы", - говорится в заявлении организации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии пятый день подряд наблюдается снижение больных коронавирусом. Всего в стране, по данным на 24 апреля, заразились коронавирусом 192 994 человека, из них 25 969 умерли, выздоровели - 60 498.

Также РБК-Украина писало, что по данным исследования ученых, в Италию коронавирус мог попасть еще в январе, несмотря на то, что массовое тестирование начали делать лишь с 21 февраля.

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