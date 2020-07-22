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В мире более 15 млн инфицированных коронавирусом

Среда 22 июля 2020 20:48
В мире более 15 млн инфицированных коронавирусом
Фото: карантин (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

С начала пандемии умерли 617 тысяч человек

В мире зафиксировано более 15 миллионов случаев заражения коронавирусом. От инфекции скончались 617 тысяч человек.

Такие данные приводит американский Университет Джонса Хопкинса.

Больше всего выявленных случаев инфицирования приходится на США (3 919 550). На втором месте Бразилия (2 159 654), на третьем - Индия (1 193 078).

Россия на четвертом месте, там заразилось 787 тысяч человек. Пятое место у Южной Африки - 381 тысяча заболевших.

Украина на 35 месте. На данный момент известно о 62,2 тысячах инфицированных украинцах.

Напомним, сегодня в Украине произошел рост числа новых случаев коронавируса.

Также сообщалось, что адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа: регионы страны поделят на зоны по уровню распространения коронавируса.

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