Mirage 2000 для України. ЗМІ назвали ймовірну кількість літаків, які зможе передати Франція

Після нещодавнього оголошення президента Франції Еммануеля Макрона про намір передати Україні багатоцільові літаки Mirage 2000-5 в пресі озвучили думку, що Париж міг би надіслати Києві не більше ніж половина таких винищувачів, що стоять на озброєнні Військово-повітрянх сил країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Tribune .

В матеріалі французької газети звертається увага, що загалом армія Франції має у своєму розпорядженні 26 "Міражів". Між тим Париж хоче лишити собі ескадрилью, що складає два десятки літаків.

Відтак представники ЗМІ припускають, що Франція буде готова передати українській стороні близько шести своїх Mirage 2000-5. Проте в публікації допускається, що можливо їх буде більше - до дванадцяти літаків. Такий діапазон La Tribune називає "найбільш вірогідним".

У газеті також пишуть, що дана кількість Mirage 2000-5 буде недостатньою, щоб Україна мала можливість посилити власні можливості щодо протиповітряної оборони.

Літак Mirage 2000-5, які надійшли на озброєння ВПС Франції у квітні 1998 року, використовуються у країні в основному для місій повітряного контролю та протиповітряної оборони.

Ці літаки кілька разів розгортали в країнах Балтії для виконання завдань НАТО.

Також зазначається, що "Міражі" у версії 2000-5, або у більш вдосконаленій 2000-9, окрім Франції мають ще Катар, Греція та Об'єднані Арабські Емірати.

Як пише La Tribune, можливо, Україна зможе отримати 25 грецьких Mirage 2000−5, проте Індія вже зацікавилася питанням придбання даних винищувачів.

Mirage 2000 від Франції для України

Раніше повідомлялося, що 6 червня французький лідер Еммануель Макрон заявив про намір передати Україні винищувачі Mirage 2000 у рамках оборонної допомоги. При цьому президент не розкрив деталей такої ініціативи.

Після цього в українських Повітряних силах відреагували на слова Макрона, та зазначили, що літаки Mirage 2000 зможуть ефективно виконувати бойові завдання.

Детальніше про те, як Mirage 2000 можуть посилити Україну, - у матеріалі РБК-Україна.