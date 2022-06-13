Мир ждет новый виток гонки ядерных вооружений на фоне войны в Украине, - доклад SIPRI

Все 9 государств, обладающих ядерным оружием - Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея, - начинают активно модернизировать свой арсенал.

Ядерный арсенал

Общее число ядерных боеголовок, под данным SIPRI, на январь 2022 года составило 12 705 штук, из них 9440 - активные и потенциально готовые к использованию в военных целях. По сравнению с прошлым годом это число несколько снизилось - в январе 2021 года насчитывалось 13 080 боеголовок.

Однако, как подчеркивают эксперты, уменьшение объясняется не разоружением, а снятием с вооружения США и Россией устаревших систем, что было запланировано еще несколько лет назад. Число активных боеголовок за год практически не изменилось.

Ядерная риторика

Но эта эпоха разоружения, похоже, подходит к концу, и риск ядерной эскалации сейчас находится на самом высоком уровне после окончания холодной войны, говорят исследователи SIPRI.

Поводом для беспокойства, согласно отчету, являются открытые угрозы России применить ядерное оружие в войне против Украины.

"Во время войны в Украине президент России Владимир Путин неоднократно упоминал о применении ядерного оружия", - говорится в отчете.

Ядерный паритет

На Россию и США совокупно приходится сейчас более 90% мирового ядерного арсенала. Аналитики SIPRI особо отмечают, что на начало этого года, по их подсчетам, РФ - в дополнение к стратегическим ядерным вооружениям - располагала 1912 зарядами тактического ядерного оружия.

Китай, похоже, пытается сократить разрыв с Россией и США. Пекин находится в процессе существенного расширения своего ядерного арсенала. Это показывает, среди прочего, строительство более 300 новых ракетных шахт, которые можно было наблюдать с помощью спутниковых снимков.

Западные страны также расширяют или модернизируют свои арсеналы. Великобритания, например, решила в 2021 году увеличить потолок своих запасов ядерного оружия, говорится в докладе.

Кроме того, Лондон объявил, что больше не будет публиковать точные данные о своем ядерном арсенале.

В прошлом году Франция запустила программу разработки новых атомных подводных лодок, которые могут быть оснащены баллистическими ракетами и ядерными боеголовками.

Напомним, что в России неоднократно угрожали применить ядерное оружие против Украины.

В то же время американская разведка отметила, что Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия, если почувствует угрозу для своего режима.

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