Світ чекає новий виток гонки ядерних озброєнь на тлі війни в Україні, - lоповідь SIPRI

Всі 9 держав, що володіють ядерною зброєю - Росія, США, Китай, Франція, Великобританія, Пакистан, Індія, Ізраїль і Північна Корея, - починають активно модернізувати свій арсенал.

Ядерний арсенал

Загальне число ядерних боєголовок, за даними SIPRI, на січень 2022 року склало 12 705 штук, з них 9440 - активні і потенційно готові до використання у військових цілях. У порівнянні з минулим роком це число дещо знизилося - в січні 2021 року налічувалося 13 080 боєголовок.

Однак, як підкреслюють експерти, зменшення пояснюється не роззброєнням, а зняттям з озброєння США і Росією застарілих систем, що було заплановано ще кілька років тому. Число активних боєголовок за рік практично не змінилося.

Ядерна риторика

Але ця епоха роззброєння, схоже, добігає кінця, і ризик ядерної ескалації зараз знаходиться на найвищому рівні після закінчення холодної війни, кажуть дослідники SIPRI.

Приводом для занепокоєння, згідно зі звітом, є відкриті погрози Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України.

"Під час війни в Україні президент Росії Володимир Путін неодноразово згадував про застосування ядерної зброї", - йдеться у звіті.

Ядерний паритет

На Росію і США сукупно припадає зараз понад 90% світового ядерного арсеналу. Аналітики SIPRI особливо відзначають, що на початок цього року, за їхніми підрахунками, РФ - на додаток до стратегічних ядерних озброєнь - мала у своєму розпорядженні 1912 зарядами тактичної ядерної зброї.

Китай, схоже, намагається скоротити розрив з Росією і США. Пекін знаходиться в процесі істотного розширення свого ядерного арсеналу. Це показує, серед іншого, будівництво понад 300 нових ракетних шахт, які можна було спостерігати за допомогою супутникових знімків.

Західні країни також розширюють або модернізують свої арсенали. Великобританія, наприклад, вирішила у 2021 році збільшити стелю своїх запасів ядерної зброї, йдеться в доповіді.

Крім того, Лондон оголосив, що більше не буде публікувати точні дані про свій ядерний арсенал.

Торік Франція запустила програму розробки нових атомних підводних човнів, які можуть бути оснащені балістичними ракетами і ядерними боєголовками.

Нагадаємо, що у Росії неодноразово погрожували застосувати ядерну зброю проти України.

Водночас американська розвідка зазначила, що Путін може віддати наказ про застосування ядерної зброї, якщо відчує загрозу для свого режиму.

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