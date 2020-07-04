Мир воюет технологиями: в Вооруженных силах назвали приоритеты ВМС

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что сейчас мир воюет технологиями, а не количеством штыков, кораблей, самолетов. Поэтому приоритетами ВМС должны стать технологичность и профессионализм.

Об этом заявил Неижпапа в интервью "Радио Свобода".

По его словам, главный враг украинцев - Россия, у которой вторая по численности в мире армия.

"Быть с ними в паритете не удастся, как бы нам этого не хотелось. Украина вряд ли потянет содержание Вооруженных сил численностью в миллион человек. Поэтому, говоря о ВМС, следует говорить не столько о количественных показателях, сколько о качественных: о хорошо подготовленном квалифицированном персонале, современном технологическом вооружении", - отметил он.



Напомним, по словам командующего ВМС, угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации остается актуальной с 2014 года.

Кроме того, Вооруженные силы Украины готовы сдерживать атаки России с моря и суши.