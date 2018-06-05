Мир является испытательной площадкой для российских фальшивых новостей, - Порошенко

Президент дал интервью испанской газете El Pais

Петр Порошенко заявил, что новый Глава Правительства Испании поддерживает территориальную целостность Украины, в частности, отказ признать незаконную аннексию Крыма и защитить территориальное единство страны на Востоке. Об этом он рассказал во время интервью испанскому изданию El Pais.

"Мы уверены, что Испания и все остальные страны Европейского Союза и в дальнейшем будут поддерживать нас в нашей просьбе о выводе российских войск и артиллерии с Восточной Украины и освобождения заложников. Мы не можем игнорировать эту агрессию", - заявил Порошенко.

Глава Государства подчеркнул, что весь мир является испытательной площадкой для российской политики фальши вых новостей. "Были на выборах в США, референдуме "Брексит" в Соединенном Королевстве, кризисе независимости Каталонии и, конечно же, во время российской аннексии Крыма. Президент Владимир Путин сказал: "Там нет русских". На украинской суверенной территории нелегально было 60 тыс. российских солдат! Это была правда!", - заявил Порошенко.

На вопрос есть ли гражданская война в Украине, как об этом сообщают российские СМИ, президент отметил, что это фальшивые новости, распространенные Россией, с кампаниями сотен миллионов долларов, вложенных в РТ и "Спутник", инструмент в России, чтобы влиять на демократические страны.

"Посмотрите, они используют такие демократические инструменты, как свободная пресса, свободные выборы, демократия для создания нестабильности! Просто: не верьте российским СМИ. Это есть простой ответ, потому что мы были теми, кто больше всего пострадал во время Второй мировой войны. У нас есть генетическая память про фашизм. Имея в виду это, мы приблизились к европейской семье. Учитывая это, Россия продолжает свою политику фальшивых новостей, включая обвинения в фашизме. Эти обвинения очень опасны для демократии, и мы должны бороться с этой проблемой фальшивых новостей", - отметил он.

На вопрос о том, возвышается ли фигура Сталина сегодня в России, президент ответил, что в РФ на сегодня изображают Сталина как "героя нашего времени"

"Сталин несет ответственность за геноцид в Украине, за голод, который он вызвал. Погибли восемь миллионов людей. Сталин был таким же тираном, как Гитлер. А теперь Россия изображает его в телевизионных программах, биографиях, фильмах и других пропагандистских сделках как героя нашего времени. Это чрезвычайно опасно. Россия напала на Украину именно потому, что нам неприемлема даже мысль оставаться в рамках Советского Союза или Российской империи. Обратите внимание на то, что Путин считает величайшей трагедией двадцатого века не Вторую мировую войну или Холокост, а распад СССР. По моему мнению, главному редактору RT известно, что слово "вождь" в русском языке тождественно немецкому "фюрер", - сказал Порошенко.

Также в ходе интервью упоминалась ситуация с футболистом Романом Зозулей, игроком второй лиги, который должен был перейти в клуб "Райо Вальекано", но российские и другие СМИ в своих публикациях называли его фашистом, писали, что он употребляет нацистские приветствия. Это были сфальсифицированные новости, однако под их давлением Зозуля потерял контракт.

"Это хорошо финансируемая, хорошо организованная машина для профессионального распространения фальшивых новостей. Господин Зозуля хорошо известен в Украине, но он бы не попал в главные СМИ Испании, если бы это не было подготовлено той машиной дезинформации. Когда начались нападения на Зозулю, это стало главной новостью для российских СМИ. Владельцы и болельщики команды поверили той неправдивой информации. Зозуля ничего плохого не сделал. Он лишь защищал свою родину, свою страну, как любой другой патриот", - отметил президент Україїни.

Кроме того, Порошенко поблагодарил испанское правительство за арест восьми испанцев, которые воевали на пророссийской стороне. Они называли себя антифашистами и говорили, что воюют с "четвертым рейхом".

Также президент прокомментировал инсценировка смерти российского журналиста Аркадия Бабченка

"Разве вы бы хотели, чтобы российские спецслужбы действительно убили этого журналиста? Целью его убийства было дестабилизировать Украину. Продемонстрировать, что украинская власть не может контролировать ситуацию в своей стране. Наша спецслужба раскрыла это и показала, что мы боремся против убийства. Преступник был арестован и в ближайшее время будет сообщено, откуда поступали деньги и приказы, а также списки журналистов, которых планировали убить. Если мы хотим защитить свободу прессы, если мы хотим защитить журналистов, мы вынуждены применять такие методы борьбы. В любом случае, этот приказ давал не президент, а специальный прокурор. И я поддерживаю мои спецслужбы, если они защищают журналиста, если они спасают жизнь журналиста", - заявил Порошенко.