Світ є випробувальним майданчиком для російських фальшивих новин, - Порошенко

Президент дав інтерв'ю іспанській газеті El Pais

Петро Порошенко заявив, що новий Глава Уряду Іспанії підтримує територіальну цілісність України, зокрема відмову визнати незаконну анексію Криму та захистити територіальну єдність країни на Сході. Про це він розказав під час інтерв'ю іспанському виданню El Pais.

"Ми впевнені, що Іспанія та всі інші країни Європейського Союзу і надалі підтримуватимуть нас у нашому проханні про виведення російських військ та артилерії з Східної України та звільнення заручників. Ми не можемо ігнорувати цю агресію", - заявив Порошенко.

Голова Держави підкреслив, що весь світ є випробувальним майданчиком для російської політики фальши вих новин. "Були на виборах у США, референдумі "Брексіт" у Сполученому Королівстві, кризі незалежності Каталонії та, звичайно ж, під час російської анексії Криму. Президент Владимир Путін сказав: "Там немає росіян". На українській суверенній території нелегально було 60 тис. російських солдат! Це була правда!", - заявив Порошенко.

На питання чи є громадянська війна в Україні, як про це повідомляють російські ЗМІ, президент зауважив, що це фальшиві новини, розповсюджені Росією, з кампаніями сотень мільйонів доларів, вкладених в РТ і "Спутнік", інструмент Росії, щоб впливати на демократичні країни.

"Подивіться, вони використовують такі демократичні інструменти, як вільна преса, вільні вибори, демократія для створення нестабільності! Просто: не вірте російським ЗМІ. Це є проста відповідь, тому що ми були тими, хто найбільше постраждав під час Другої світової війни. У нас є генетична пам'ять про фашизм. Маючи на увазі це, ми наблизились до європейської сім'ї. З огляду на це, Росія продовжує свою політику фальшивих новин, включаючи звинувачення у фашизмі. Ці звинувачення дуже небезпечні для демократії, і ми повинні боротися з цією проблемою фальшивих новин.", - зазначив він.

На питання про те, чи возвеличується постать Сталіна в Росії сьогодні, президент відповів, що в РФ на сьогодні зображають Сталіна як "героя нашого часу"

"Сталін несе відповідальність за геноцид в Україні, за голод, який саме він спричинив. Загинули вісім мільйонів людей. Сталін був таким самим тираном, як Гітлер. А тепер Росія зображує його в телевізійних програмах, біографіях, фільмах та інших пропагандистських оборудках як героя нашого часу. Це надзвичайно небезпечно. Росія напала на Україну саме тому, що нам неприйнятна навіть думка залишатися в рамках Радянського Союзу чи Російської імперії. Зверніть увагу на те, що Путін вважає найбільшою трагедією двадцятого століття не Другу світову війну або Голокост, а розпад СРСР. На мою думку, головному редактору RT відомо, що слово "вождь" російською мовою тотожне німецькому "фюрер", - сказав Порошенко.

Також від час інтерв'ю згадувалась ситуація з футболістом Романом Зозулею, гравцем другої ліги, який мав перейти до клубу "Райо Вальєкано", але російські та інші ЗМІ у своїх публікаціях називали його фашистом, писали, що він вживає нацистські вітання. Це були сфальсифіковані новини, однак під їх тиском Зозуля втратив контракт.

"Це добре фінансована, добре організована машина для професійного розповсюдження фальшивих новин. Пан Зозуля добре відомий в Україні, але він би не потрапив до головних ЗМІ Іспанії, якби це не було підготовлено тією машиною дезінформації. Коли почалися напади на Зозулю, це стало головною новиною для російських ЗМІ. Власники та вболівальники команди повірили тій неправдивій інформації. Зозуля нічого поганого не зробив. Він лише захищав свою Батьківщину, свою країну, як будь-який інший патріот", - зазначив президент Україїни.

Крім того, Порошенко подякував іспанському уряду за арешт восьми іспанців, які воювали на проросійському боці. Вони називали себе антифашистами, казали, що воюють з "четвертим рейхом".

Також президент прокоментував інсценування смерті російського журналіста Аркадія Бабченка

"Хіба Ви б хотіли, щоб російські спецслужби дійсно вбили цього журналіста? Метою його вбивства було дестабілізувати Україну. Продемонструвати, що українська влада не може контролювати ситуацію у своїй країні. Наша спецслужба розкрила це і показала, що ми боремося проти вбивства. Злочинець був заарештований і ближчим часом буде повідомлено, звідки надходили гроші та накази, а також списки журналістів, яких планували вбити. Якщо ми хочемо захистити свободу преси, якщо ми хочемо захистити журналістів, ми змушені застосовувати такі методи боротьби. У будь-якому разі, цей наказ давав не президент, а спеціальний прокурор. І я підтримую мої спецслужби, якщо вони захищають журналіста, якщо вони рятують життя журналіста", - заявив Порошенко.