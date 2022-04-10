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Если мир проглотит агрессию Путина, она повторится снова, - Буданов

Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (gur.mi.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов уверен, что если мир проглотит агрессию президента России Владимира Путина против Украины, она повторится снова. Поэтому политика воздержания от конфронтации может обернуться проблемой для НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий для BBC.

По его словам, не конфронтация с Россией намного хуже для НАТО, чем риск эскалации из-за отправки Украине гораздо более смертоносных вооружений.

"Это агрессивная война в сердце Европы, которая полностью разрушает существующие политические и военные системы безопасности. Если мир проглотит путинскую агрессию и не предложит радикального решения, она будет повторяться снова и снова", - подчеркнул Буданов.

Напомним, ранее BBC писало, что западная разведка еще летом 2021 года знала о планах российского вторжения в Украину. А решение публиковать эти данные в СМИ принималось в том числе на высшем уровне в США.

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Владимир ПутинКирилл БудановВойна России против Украины