"Мир получил шанс победить диктатуру". Резников рассказал о двойном поражении РФ

Поле боя

"После открытого полномасштабного нападения России 24 февраля, в Москве планировали, и многие на Западе был такого же мнения, что Украина капитулирует за несколько дней. В Кремле рассчитывали за несколько недель установить на нашей земле новый - "русский" - строй. Наши защитники и защитницы, весь украинский народ, дали отпор оккупантам и сорвали эти планы", - написал Резников.

Как отметил глава Минобороны, начался условный период "до 9 мая", когда российские войска понесли огромные потери, получили поражение под Киевом и не смогли достичь ни одной стратегической цели, изменили тактику.

"Они бежали из Житомирщины, Киевщины, Черниговщины, Сумщины и определили себе новые цели - захват юга и востока Украины. Но этого опять не произошло. Благодаря массовому героизму наших воинов, сплоченности украинцев, международной поддержке, Украина выстояла", - подчеркнул Резников.

Он обратил внимание, что защитники Мариуполя - морская пехота, гвардейцы, в частности, из полка "Азов", Мариупольский батальон ТрО, пограничники, полицейские, разведчики, бойцы Службы безопасности - выиграли для нас время и сохранили много жизней.

"Силы обороны в зоне проведения ООС, а также в Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях сдержали натиск врага. Изюм, Попасная, Рубежное, Авдеевка, Марьинка и не только - это настоящие города Героев и места боевой славы украинцев. Движение сопротивления в Мелитополе, Херсоне и других населенных пунктах - это важный вклад в общую победу", - отметил Резников.

Таким образом, к 9 мая Россия получила стратегическое поражение - не смогла уничтожить украинское государство путем военной интервенции и смены власти на российских марионеток.

"Мы заставили ее снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую - долговременную фазу войны. Чтобы одержать победу в ней, надо тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, в конце концов, не выдержал",-пояснил министр.

Международный уровень

По словам Резникова, в конце концов произошел и тектонический сдвиг на международной арене. Так, за месяц Украина прошла интеграционный путь в сфере обороны, который не могла преодолеть 30 лет.

"Мы уже получаем тяжелое вооружение от партнеров. В частности, американские гаубицы М777 калибра 155 мм уже работают на фронте. Три месяца назад это считалось невозможным. В конце марта было созвано большое донорскую конференцию, которая стала важным этапом формирования общей позиции европейских партнеров и ускорения безопасной интеграции с Украиной де-факто", - отметил глава Минобороны.

Он подчеркнул, произошел фундаментальный переход, который было закреплено 26 апреля во время исторической встречи глав оборонных ведомств более 40 стран мира на американской базе Рамштайн в Германии.

"Также на данный момент в США уже принят закон о ленд-лиз-формат помощи, который во время Второй мировой войны помог одолеть Гитлера. Президент США Джо Байден символически подписал его именно 9 мая. Дебатируется еще один закон об увеличении поддержки Украины", - обратил внимание Резников.

Министр добавил, в разных государствах, а также на уровне ЕС принимаются политические решения, которые увеличат поддержку Украины не только в военном, но и в экономическом, социальном, гуманитарном плане

Таким образом, к стратегическому поражению РФ на поле боя добавилось стратегическое поражение на международном уровне.

"Если вспомнить, что цивилизованный мир усиливает экономические санкции, а Финляндия и Швеция готовятся подать заявки на вступление в НАТО, то международный контекст для Кремля системно ухудшается. Мир получил шанс победить диктатуру, которая создает глобальную опасность", - резюмировал глава Минобороны.