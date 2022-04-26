Мир поддерживает Украину в борьбе против имперской агрессии России, - Минобороны США

"Мы здесь, чтобы помочь Украине в ее борьбе против несправедливого российского вторжения и построить украинскую оборону для завтрашних вызовов... Мы здесь, чтобы усилить арсенал украинской демократии", - заявил Остин.

Глава Пентагона проинформировал, что с начала полномасштабного вторжения подготовили для Украины оборудование для самозащиты более чем на 5 млрд долларов, из которых 3,7 млрд пообещал президент США Джо Байден.

Остин подчеркнул, что никто не верит заявлениям Владимира Путина о выборочной войне, которая является безосновательной.

"Как мы видим сегодня, нации со всего мира объединены в нашей решимости поддержать Украину в ее борьбе против имперской агрессии России", - добавил глава Минобороны США.