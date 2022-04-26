Світ підтримує Україну в боротьбі проти імперської агресії Росії, - Міноборони США

Сьогодні на авіабазі Рамштайн в Німеччині проходить зустріч голів оборонних відомств понад 40 держав. Очільник Пентагону США Ллойд Остін на початку заходу заявив про підтримку України світом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми тут, щоб допомогти Україні в її боротьбі проти несправедливого російського вторгнення та побудувати українську оборону для завтрашніх викликів… Ми тут, щоб посилити арсенал української демократії", - заявив Остін.
Голова Пентагону поінформував, що з початку повномасштабного вторгнення підготували для України обладнання для самозахисту на понад 5 млрд доларів, з яких 3,7 млрд пообіцяв президент США Джо Байден.
Остін підкреслив, що ніхто не вірить заявам Володимира Путіна про вибіркову війну, яка є безпідставною.
"Як ми бачимо сьогодні, нації з усього світу об'єднані в нашій рішучості підтримати Україну в її боротьбі проти імперської агресії Росії", - додав голова Міноборони США.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен і очільник Пентагону Ллойд Остін відвідали Київ, де провели ряд зустрічей, зокрема з президентом Володимиром Зеленським.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.