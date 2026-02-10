Мир за планом Трампа: Індонезія готує на відправку в Газу до 8000 солдатів

Армія Індонезії готує до 8000 солдатів, які братимуть участь у можливій миротворчій місії в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами начальника штабу армії Марулі Сіманджутака, план поки що попередній, а чисельність військ і строки розгортання залежать від подальшої координації в рамках всієї військової командної структури.

Також у його заяві сказано, що будь-яке розгортання буде зосереджено на інженерних і медичних підрозділах.

Bloomberg зазначає, що останніми місяцями Індонезія активізувала дипломатичні зусилля щодо Гази, оскільки президент Прабово Субіанто прагне підвищити роль країни в глобальних миротворчих зусиллях і стабілізації ситуації після конфлікту.

У вересні на засіданні Генасамблеї ООН Прабово заявляв, що Індонезія готова направити "20 тисяч або навіть більше" миротворців для забезпечення миру в Газі або інших регіонах.

Пізніше він був серед десятків світових лідерів, які взяли участь у саміті в Єгипті, присвяченому майбутньому Гази, який очолювали президент США Дональд Трамп і лідер Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сісі.

Також Індонезія нещодавно увійшла до складу "Ради миру" Трампа. Прабово говорив, що його країна буде відкрита для зв'язків з Ізраїлем, якщо Ізраїль визнає палестинську державність.