Мир за планом Трампа: Індонезія готує на відправку в Газу до 8000 солдатів
Армія Індонезії готує до 8000 солдатів, які братимуть участь у можливій миротворчій місії в Газі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами начальника штабу армії Марулі Сіманджутака, план поки що попередній, а чисельність військ і строки розгортання залежать від подальшої координації в рамках всієї військової командної структури.
Також у його заяві сказано, що будь-яке розгортання буде зосереджено на інженерних і медичних підрозділах.
Bloomberg зазначає, що останніми місяцями Індонезія активізувала дипломатичні зусилля щодо Гази, оскільки президент Прабово Субіанто прагне підвищити роль країни в глобальних миротворчих зусиллях і стабілізації ситуації після конфлікту.
У вересні на засіданні Генасамблеї ООН Прабово заявляв, що Індонезія готова направити "20 тисяч або навіть більше" миротворців для забезпечення миру в Газі або інших регіонах.
Пізніше він був серед десятків світових лідерів, які взяли участь у саміті в Єгипті, присвяченому майбутньому Гази, який очолювали президент США Дональд Трамп і лідер Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сісі.
Також Індонезія нещодавно увійшла до складу "Ради миру" Трампа. Прабово говорив, що його країна буде відкрита для зв'язків з Ізраїлем, якщо Ізраїль визнає палестинську державність.
Перше засідання "Ради миру"
Нагадаємо, днями у ЗМІ з'явилася інформація, що США вже на 19 лютого планують створювати перше офіційне засідання "Ради миру" при Трампі.
Зустріч має відбутися у Вашингтоні і Білий дім має намір використовувати її для реалізації другого етапу угоди про припинення вогню в Газі, а також для збору коштів на відновлення.
Наразі до складу "Ради миру" входить 27 членів, але водночас поки неясно, хто буде на першій зустрічі. Axios зазначило, що плани перебувають на ранній стадії і можуть змінитися.