У коментарі ЗМІ директор правового департаменту МЗС РФ Максим Мусіхін заявив давнє пропагандистське гасло, що для підписання документа необхідна "нова влада" в Україні. За його словами, голова Верховної Ради може не підійти на роль підписанта, а президент України Володимир Зеленський нібито нелегітимний.

"Важливим є те, чий підпис (на документах - ред.), тому що зараз нинішній їхній керівник уже давно втратив навіть внутрішню легітимність, не те що зовнішню. Відповідно, можуть бути проблеми з дійсністю будь-якого договору, який підписується такою особою", - сказав він.

Представник МЗС РФ каже, що потрібно бути точно впевненим, що з українського боку підписує домовленість про врегулювання ж "людина, яка має на те мандат народу", "інакше будуть проблеми". Причому він підкреслив, що Зеленський не підходить на роль підписанта.

"Треба, щоб український народ у вільному волевиявленні визначив свого нового керівника. Тоді буде легітимний підписант. А зараз ідеться про якісь внутрішні вимоги української конституції. За ідеєю, якщо формально дивитися, це в голови парламенту (у цьому випадку Руслана Стефанчука - ред.) якісь повноваження щодо підписання. Чи дозволять йому це робити всередині власної країни - велике питання", - заявив чиновник.

Він також зазначив, що меморандуму, який Путін обговорював із президентом США Дональдом Трампом, "потрібен новий підписант", проте зараз це нібито "є проблемою". Крім того, Мусіхін додав, що потрібно буде задуматися і про підписанта документів щодо врегулювання загалом.

Чому неможливі вибори України

Нагадаємо, що Росія неодноразово повторювала своє пропагандистське гасло про нібито нелегітимність української влади. Однак ці заяви є абсолютно брехливими.

Оскільки в Україні повномасштабна війна, через що було введено воєнний стан, то вибори що скан провести неможливо. Це не дозволяє зробити ні Конституція, ні об'єктивні причини: як голосувати військовим, як голосувати тим, хто закордоном, який загалом список виборців і маса інших питань.

Крім того, незважаючи на закінчення терміну повноважень як президента, так і парламенту, обрані представники держави на час воєнного стану залишаються легітимними. Щойно буде закінчено війну, буде знято воєнний стан, тоді питання виборів одразу ж вийде на перший план.

Також додамо, що зустрічі президента України Володимира Зеленського з європейськими главами держав, президентом США Дональдом Трампом і багатьма іншими лідерами інших країн - підтверджує легітимність українського глави держави.