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Мир має підкріплюватись реальними гарантіями безпеки для України, - Кличко

Вівторок 29 квітня 2025 19:17
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Мир має підкріплюватись реальними гарантіями безпеки для України, - Кличко Фото: Віталій Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Лідери європейських країн мають прикладати більше зусиль для досягнення миру в Європі. І мир має бути підкріплений реальними гарантіями безпеки для України.

Про це заявив лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"У виступі під час відкриття наголосив що війна в Україні стосується кожного європейця, і зусилля лідерів мають бути посилені задля допомоги в досягненні миру в Європі. Миру, який не порушуватиме національних інтересів України. Та буде підкріплений реальними гарантіями безпеки для нашої держави", - сказав Віталій Кличко.

Він також згадав про блекаут, який стався в Європі, і наголосив на важливості формувати стійкість міст і країн.

"Блекаут, який стався в частині Європи, показав, наскільки важлива сьогодні стійкість міст і країн. Здатність реагувати на сучасні виклики. Україна четвертий рік живе і працює в надскладних умовах - коли РФ щодня намагається знищити наші енергообʼєкти, критичну інфраструктуру. В цій ситуації ми забезпечуємо життєдіяльність міст, надання послуг їх мешканцям. І навіть впроваджуємо нові цифрові сервіси", - розповів Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко бере участь у Конгресі Європейської народної партії, який відбувається в Іспанії.

Також повідомлялося, що Кличко зустрівся з президентом найвпливовішої загальноєвропейської політсили - Європейської народної партії Манфредом Вебером. Обговорювали посилення допомоги Україні та захист демократичних здобутків.

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Віталий Кличко Блекаут
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