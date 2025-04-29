Мир должен подкрепляться реальными гарантиями безопасности для Украины, - Кличко

Лидеры европейских стран должны прикладывать больше усилий для достижения мира в Европе. И мир должен быть подкреплен реальными гарантиями безопасности для Украины.

Об этом заявил лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"В выступлении во время открытия отметил, что война в Украине касается каждого европейца, и усилия лидеров должны быть усилены для помощи в достижении мира в Европе. Мира, который не будет нарушать национальных интересов Украины. И будет подкреплен реальными гарантиями безопасности для нашего государства", - сказал Виталий Кличко.

Он также вспомнил о блэкауте, который произошел в Европе, и подчеркнул важность формировать устойчивость городов и стран.

"Блэкаут, который произошел в части Европы, показал, насколько важна сегодня устойчивость городов и стран. Способность реагировать на современные вызовы. Украина четвертый год живет и работает в сверхсложных условиях - когда РФ ежедневно пытается уничтожить наши энергообъекты, критическую инфраструктуру. В этой ситуации мы обеспечиваем жизнедеятельность городов, предоставление услуг их жителям. И даже внедряем новые цифровые сервисы", - рассказал Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко принимает участие в Конгрессе Европейской народной партии, который проходит в Испании.

Также сообщалось, что Кличко встретился с президентом самой влиятельной общеевропейской политсилы - Европейской народной партии Манфредом Вебером. Обсуждали усиление помощи Украине и защиту демократических достижений.