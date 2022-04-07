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Если мир хочет, чтобы война закончилась быстрее, тогда нужно передать нам оружие, - Зеленский

Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Владимир Зеленский считает, если мир хочет, чтобы война закончилась как можно скорее, тогда нужно передавать Украине оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в интервью индийскому СМИ Republic Media Network.

По его словам, то, что мировые лидеры не передают оружие Украине, может быть затягиванием войны.

"Мы сдаваться не собираемся, но без тяжелого оружия - это более долгий процесс. Вот и все. Мы будем отбиваться, они будут ремонтировать технику, накапливать армию, снова идти на нас, снова оккупировать те или иные города, а мы будем снова бороться и будем их отбивать. Поэтому наша без тяжелого оружия будет война на более долгий срок", - сказал Зеленский.

Также он добавил, если мир хочет, чтобы война закончилась как можно скорее, тогда нужно быстро передать оружие

"Когда все это оружие придет, мы сможем оттеснить врага с нашей земли", - сообщил президент.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал об обвинениях в обстреле Белгорода.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 43-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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