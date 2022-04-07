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Якщо світ хоче, щоб війна закінчилась швидше, тоді потрібно передати нам зброю, - Зеленський

Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Президент Володимир Зеленський вважає, якщо світ хоче, щоб війна закінчилась якомога швидше, тоді потрібно передавати Україні зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента в інтерв’ю індійському ЗМІ Republic Media Network.

За його словами, те, що світові лідери не передають Україні зброю, може бути затягуванням війни.

"Ми здаватися не збираємося, але без важкої зброї - це більш довший процес. Ось і все. Ми будемо відбиватися, вони будуть ремонтувати техніку, накопичувати армію, знов йтимуть на нас, знов окупуватимуть ті чи інші міста, а ми будемо знову боротися і будем їх відбивати. Тому наша без важкої зброї буде війна на більш довгий термін", - сказав Зеленський.

Також він додав, якщо світ хоче, щоб війна закінчилась якомога швидше, тоді потрібно швидко передати зброю

"Коли вся ця зброя прийде, ми зможемо відтіснити ворога з нашої землі", - повідомив президент.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів про звинувачення у обстрілі Бєлгорода.

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