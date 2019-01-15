Мир на Донбассе не зависит от украинских политиков, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

По мнению президента, политики могут привести к "сдаче Украины"

Украинские политики не смогут принести скорый мир Украине, несмотря на обещания. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Волынской области, передает РБК-Украина.

Порошенко отметил, что Украина больше никогда не вернется к российскому ярму.

"Сейчас некоторые обещают, что они немедленно принесут мир. Мир не зависит от украинских политиков, они могут принести только поражение, только капитуляцию, только сдачу Украины, только возвращение Украины к российскому ярму. Мы, украинцы, больше никогда этого не допустим", - сказал президент.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вероятность того, что ситуация на Донбассе со временем превратится в замороженный конфликт, зависит от результатов выборов в Украине. В Кремле прогнозируют, что ситуация на Донбассе может превратиться в замороженный конфликт на несколько десятилетий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что угрозы со стороны Российской Федерации на сухопутной границе и на Азове до сих пор хранятся. По словам Поторака, РФ сосредоточила мощную группировку войск в оккупированном Крыму.