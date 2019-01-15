ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Мир на Донбассе не зависит от украинских политиков, - Порошенко

Новости » Политика    15.01.2019 - 15:33
Мир на Донбассе не зависит от украинских политиков, - Порошенко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

По мнению президента, политики могут привести к "сдаче Украины"

Украинские политики не смогут принести скорый мир Украине, несмотря на обещания. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Волынской области, передает РБК-Украина.

Порошенко отметил, что Украина больше никогда не вернется к российскому ярму.

"Сейчас некоторые обещают, что они немедленно принесут мир. Мир не зависит от украинских политиков, они могут принести только поражение, только капитуляцию, только сдачу Украины, только возвращение Украины к российскому ярму. Мы, украинцы, больше никогда этого не допустим", - сказал президент.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вероятность того, что ситуация на Донбассе со временем превратится в замороженный конфликт, зависит от результатов выборов в Украине. В Кремле прогнозируют, что ситуация на Донбассе может превратиться в замороженный конфликт на несколько десятилетий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что угрозы со стороны Российской Федерации на сухопутной границе и на Азове до сих пор хранятся. По словам Поторака, РФ сосредоточила мощную группировку войск в оккупированном Крыму.

Боевики увеличили количество участков для минирования на Донбассе В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе
Новости Украины Порошенко ПетрДонбассмир
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь