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Мир на Донбасі не залежить від українських політиків, - Порошенко

Новини » Політика    15.01.2019 - 15:33
Мир на Донбасі не залежить від українських політиків, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

На думку президента, політики можуть призвести до "здачі України"

Українські політики не зможуть принести швидкий мир Україні, попри обіцянки. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час візиту до Волинської області, передає РБК-Україна

Порошенко зазначив, що Україна більше ніколи не повернеться до російського ярма,

"Наразі деякі обіцяють, що вони негайно принесуть мир. Мир не залежить від українських політиків, вони можуть принести лише поразку, лише капітуляцію, лише здачу України, лише повернення України до російського ярма. Ми, українці, більше ніколи цього не допустимо", - сказав президент. 

Нагадаємо, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що ймовірність того, що ситуація на Донбасі з часом перетвориться на заморожений конфлікт, залежить від результатів виборів в Україні. У Кремлі прогнозують, що що ситуація на Донбасі може перетворитися на заморожений конфлікт на кілька десятиліть.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони України Степан Полторак заявив, що загрози з боку Російської Федерації на суходільному кордоні й на Азові досі зберігаються. За словами Поторака, РФ зосередила потужне угруповання військ в окупованому Криму. 

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