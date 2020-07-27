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Мир на Донбассе зависит от РФ и боевиков, которых она поддерживает, - посольство Канады

Украина, Понедельник 27 июля 2020 12:16
Мир на Донбассе зависит от РФ и боевиков, которых она поддерживает, - посольство Канады
Фото: посольство Канады в Украине (businessvisit com ua)
Автор: Роман Калиниченко

В Канаде надеются, что прекращение огня на Донбассе будет полным и длительным

Канада поддерживает и приветствует Украину в связи с усилиями по урегулированию ситуации на Донбассе. Прекращение огня может быть отправной точкой для установления в регионе прочного мира.

Об этом говорится в заявлении посольства Канады в Украине.

Канадские дипломаты надеются, что текущая неделя будет определяющей для дальнейшего урегулирования конфликта.

"Мы надеемся, что в этот раз прекращение огня будет полным и длительным, как главная точка отсчета, без которой нельзя достичь длительного мира. Это полностью зависит от России и боевиков, которых она поддерживает, выполнять свои обещания и выполнить международные обязательства России", - говорится в сообщении.Мир на Донбассе зависит от РФ и боевиков, которых она поддерживает, - посольство Канады

Напомним, с сегодняшнего дня на Донбассе вступило в силу соглашение о режиме "тишины".

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина будет защищаться, если обстрелы боевиков продолжатся после 27 июля.

Также сообщалось, что США призвали Россию не мешать прогрессу в достижении мира на Донбассе и перейти от озвученных намерений до реальных действий.

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