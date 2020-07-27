Мир на Донбасі залежить від РФ і бойовиків, яких вона підтримує, - посольство Канади

Фото: посольство Канади в Україні (businessvisit com ua)

У Канаді сподіваються, що припинення вогню на Донбасі буде буде повним і тривалим

Канада підтримує і вітає Україну у зв’язку з зусиллями щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Припинення вогню може бути відправною точкою для встановлення у регіоні тривалого миру.

Про це йдеться у заяві посольства Канади в Україні.

Канадські дипломати сподіваються, що поточний тиждень буде визначальним для подальшого врегулювання конфлікту.

"Ми сподіваємось, що цього разу припинення вогню буде повним і тривалим, як головнa точка відліку, без котрої не можна досягти тривалого миру. Це повністю залежить від Росії і бойовиків, яких вона підтримує, дотриматись своїх обіцянок і виконати міжнародні зобов‘язання Росії", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, відсьогодні на Донбасі набула чинності угода про режим "тиші".

Раніше міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Україна буде захищатися, якщо обстріли бойовиків продовжаться після 27 липня.

Також повідомлялося, що США закликали Росію не заважати прогресу в досягненні миру на Донбасі і перейти від озвучених намірів до реальних дій.