Мир должен реагировать уже сейчас, - Зеленский о применении ядовитого вещества в Мариуполе

"Пока нельзя делать стопроцентные выводы о том, что это было за вещество. Понятно, что в заблокированном городе невозможно провести полное расследование и анализ", - заявил президент.

Он также отметил, что мир немедленно должен отреагировать на это. Поскольку уже не раз от российских пропагандистов поступали угрозы по поводу применения химического оружия против защитников Мариуполя.

Кроме того, армия РФ уже применяла в Украине запрещенное оружие, включая фосфорные боеприпасы.

"Мир должен реагировать уже сейчас. Реагировать превентивно. Ибо после применения оружия массового поражения любое реагирование вслед ничего не изменит. И будет выглядеть только как унижение для демократического мира", - подчеркнул Зеленский.