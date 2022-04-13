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Мир должен реагировать уже сейчас, - Зеленский о применении ядовитого вещества в Мариуполе

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 01:17
Мир должен реагировать уже сейчас, - Зеленский о применении ядовитого вещества в Мариуполе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он с большим вниманием наблюдает за вчерашними сообщениями о применении в Мариуполе против защитников города боеприпаса с ядовитым веществом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время традиционного ночного обращения.

"Пока нельзя делать стопроцентные выводы о том, что это было за вещество. Понятно, что в заблокированном городе невозможно провести полное расследование и анализ", - заявил президент.

Он также отметил, что мир немедленно должен отреагировать на это. Поскольку уже не раз от российских пропагандистов поступали угрозы по поводу применения химического оружия против защитников Мариуполя.

Кроме того, армия РФ уже применяла в Украине запрещенное оружие, включая фосфорные боеприпасы.

"Мир должен реагировать уже сейчас. Реагировать превентивно. Ибо после применения оружия массового поражения любое реагирование вслед ничего не изменит. И будет выглядеть только как унижение для демократического мира", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, основатель полка "Азов" Андрей Билецкий заявил о том, что в результате химической атаки на Мариуполь ранения получили трое бойцов "Азова".

Ранее украинцам рассказали, как защитить себя от химического оружия.

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