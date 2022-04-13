Світ повинен реагувати вже зараз, - Зеленський про застосування отруйної речовини в Маріуполі
Президент України Володимир Зеленський розповів, що він з великою увагою спостерігає за вчорашніми повідомленнями про застосування в Маріуполі проти захисників міста боєприпасу з отруйною речовиною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час традиційного нічного звернення.
"Поки не можна робити стовідсоткові висновки про те, що це була за речовина. Зрозуміло, що в заблокованому місті неможливо провести повне розслідування і аналіз", - заявив президент.
Він також зазначив, що світ негайно повинен відреагувати на це. Оскільки вже не раз від російських пропагандистів надходили погрози з приводу застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя.
Крім того, армія РФ вже застосовувала в Україні заборонену зброю, включаючи фосфорні боєприпаси.
"Світ повинен реагувати вже зараз. Реагувати превентивно. Бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить. І буде виглядати тільки як приниження для демократичного світу", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, засновник полку "Азов" Андрій Білецький заявив про те, що в результаті хімічної атаки на Маріуполь поранення отримали троє бійців "Азова".
Раніше українцям розповіли, як захистити себе від хімічної зброї.
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