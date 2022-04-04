Мир должен признать факт геноцида украинцев со стороны российских оккупантов, - Шуляк

"Воочию увидела самое страшное: братские могилы. В Буче. В нашей современной, красивой до недавнего времени Буче. Не хватит слов, чтобы передать боль, отчаяние и ярость", - сказала она.

По результатам поездки в Буче Шуляк сообщила, что продолжается сбор доказательств военных преступлений российских захватчиков.

"Сегодня мы задокументируем каждое преступление, чтобы признать геноцид украинской нации на мировом уровне. Русские нелюди будут отвечать за все горе, которое нам принесли", - заявила она.