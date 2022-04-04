Світ має визнати факт геноциду українців з боку російських окупантів, - Шуляк

"На власні очі побачила найстрашніше: братські могили. У Бучі. У нашій сучасній, красивій донедавна Бучі. Не вистачить слів, щоб передати біль, розпач та лють", - сказала вона.

За результатами поїздки до Бучі Шуляк повідомила, що триває збір доказів воєнних злочинів російських загарбників.

"Сьогодні ми задокументовуємо кожен злочин, щоб визнати геноцид української нації на світовому рівні. Російські нелюди будуть відповідати за все горе, яке нам принесли", - заявила вона.