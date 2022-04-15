ru ua
Пт, 15 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мир должен быть готов к тому, что Путин применит ядерное оружие против Украины, - Зеленский

Новина українською →
Пятница 15 апреля 2022 18:31
Мир должен быть готов к тому, что Путин применит ядерное оружие против Украины, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Страны мира должны быть готовы к тому, что Российская Федерация может прибегнуть к применению ядерного оружия против Украины. Страна оккупант не ценит жизни других людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского для издания CNN.

По мнению Зеленского, президент Российской Федерации Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного или же химического оружия, поскольку он не ценит жизни людей в нашей стране.

"Не только я - весь мир, все страны должны быть обеспокоены, потому что это может быть не реальная информация, но это может быть правда", - заявил Зеленский.

Как отметил президент, страна оккупант была готова к применению химического оружия. В то же время сегодня важно не бояться, однако быть готовым к такому сценарию.

"Мы должны думать, не бояться, а быть готовыми. Но это вопрос не к Украине, не только к Украине, а ко всему миру, я думаю”, - добавил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным Минобороны, сейчас нет признаков того, что Россия может применить ядерное оружие.

Война России против Украины продолжается пятьдесят один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
NEWS
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла