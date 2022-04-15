Світ повинен бути готовим до того, що Путін застосує ядерну зброю проти України, - Зеленський
Країни світу повинні бути готові до того, що Російська Федерація може вдатися до застосування ядерної зброї проти України. Країна окупант не цінить життя інших людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського для видання CNN.
На думку Зеленського, президент Російської Федерації Володимир Путін може вдатися до застосування ядерної або ж хімічної зброї, оскільки він не цінує життя людей в нашій країні.
"Не тільки я – весь світ, всі країни мають бути стурбовані, тому що це може бути не реальна інформація, але це може бути правда", - заявив Зеленський.
Як зауважив президент, країна окупант була готова до застосування хімічної зброї. Водночас сьогодні важливо не боятися, однак бути готовим до такого сценарію.
"Ми маємо думати, не боятися, а бути готовими. Але це питання не до України, не лише до України, а до всього світу, я думаю”, - додав президент.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними Міноборони, наразі немає ознак того, що Росія може застосувати ядерну зброю.
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