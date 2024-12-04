"Мир через силу". Сибіга розповів про контакти з новою адміністрацією президента США

За словами Сибіги, Україна та її союзники мають зосередитися на концепті "мир через силу", щоб змусити Росію погодитися на справедливі вимоги щодо поновлення безпеки.

"Ми разом з нашими союзниками повинні зробити все, щоби примусити Росію до справедливого, всеосяжного, сталого миру. І тут ми говоримо про концепт «мир через силу", - пояснив він.

Водночас голова МЗС наголосив на важливості підтримки США у цьому процесі, враховуючи ключову роль Вашингтона у безпековій і військовій допомозі Києву.

"Сьогодні в США перебуває керівник Офісу Андрій Єрмак, який матиме відповідні важливі зустрічі, й цей контакт надзвичайно важливий для встановлення, зокрема, відносин із представниками нової адміністрації", - повідомив він.

Сибіга також додав, що теж був нещодавно у Вашингтоні, де зустрічався із представниками обох палат Конгресу.

"Ми сподіваємося, що американська підтримка України буде збережена", - зазначив він.

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що контактів між адміністрацією Трампа та представниками України має бути більше. Посилення діалогу повинно відбутися ще до офіційної інавгурації новообраного президента США.