"Контактів між командами повинно бути більше". Зеленський розповів про діалог із Трампом

Контактів між представниками України та командою новообраного президента США Дональда Трампа повинно бути більше. Посилення діалогу має відбутися ще до його інавгурації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю для Kyodo News .

Він також підкреслив важливість підготовки до співпраці з новою адміністрацією задля збереження підтримки України в умовах війни.

"Ми будемо підтримувати контакти з Трампом, його командою, допоки він не буде у Білому домі, а там уже буде повна вага його прав, як нового президента США. Тоді про деякі речі можна буде говорити більш детально", - зауважив президент.

Зеленський наголосив, що контакти з командою Трампа мають бути інтенсивнішими. За його словами, це дозволить краще підготуватися до 2024 року, коли зміниться адміністрація у Білому домі.

"На сьогодні я вважаю, що контактів між нашими командами повинно бути більше. Нам треба ретельно готуватися до наступного року", - пояснив він.

Президент висловив надію, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну, незважаючи на політичні зміни. Він назвав стратегічним пріоритетом збереження партнерства США та Європи, яке є важливим для стабільності України.

"Хочеться, щоб політика Сполучених Штатів не змінилася, щоб Сполучені Штати не шукали компроміс між вбивцею і жертвою. Це дуже важливо", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна прагне справедливого миру, який можливий лише через сильну позицію.

Нагадаємо, що в інтерв'ю японському інформаційному агентству Kyodo News Зеленський розповів, що наразі повномасштабна війна Росії проти України знаходиться на складному етапі. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.