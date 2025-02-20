Заяви США про мир без сили сприяють посиленню Путіна, - єврокомісар
Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс вважає, що заяви США про мир без сили свідчать про зміну їхньої формули щодо України. А це може політично підсилити російського диктатора Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю єврокомісара для Le Mondе
"Зараз американці змінюють формулу, говорячи спочатку про мир, але без сили, і це ризикує політично посилити Путіна. Я сподіваюся, що вони не нароблять серйозних помилок", - зазначив Кубілюс.
За словами єврокомісара, він був би набагато більш позитивно налаштований, якби США узгодили стратегію силового миру зі своїми європейськими партнерами або з G7. Наразі ж дипломати США рухаються вперед без жодних консультацій, що викликає велику плутанину та емоції в Україн, зізнався Кубілюс.
"Мене це турбує, тому що в українців така ситуація може створити відчуття покинутості з дуже негативними наслідками", - розказав високопосадовець.
На його думку, західні партнери України повинні бути дуже обережними щодо того, як їхні рішення і слова сприймаються українцями. Адже вони борються, щоб захистити й себе, і Європу.
Мир в Україні
Єврокомісар також розповів деталі своєї розмови зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом.
"Ми говорили дуже відверто. Я сказав йому - так, нам потрібен мир в Україні, але мир через силу. Для досягнення справедливого миру українцям потрібна додаткова сила, і ця сила може прийти тільки з нашого боку, американського та європейського. Тож спочатку сила, потім мир", - зазначив Кубілюс.
Литовський високопосадовець Єврокомісії також додав, що для європейців мир в Україні має базуватись на чітких 4 принципах:
- територіальна цілісність України;
- невизнання окупації;
- сильна українська армія без жодних обмежень;
- збереження санкцій для РФ.
Окрім того, росіяни повинні заплатити за завдані збитки, впевнений Кубілюс.
Нагадаємо, нещодавно глава Єврокомісії також назвала посланнику Трампа умови миру для України. Під час зустрічі зі спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом у Брюсселі вона відзначила вирішальну роль ЄС у забезпеченні фінансової стабільності та оборони України.