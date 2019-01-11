МИП поручил провести аудит расходов на создание мурала в метро "Осокорки"

Фото: Юрий Стець (mip.gov.ua)

Глава МИП пообещал передать материалы в НАБУ в случае выявления коррупции

Министр информационной политики Юрий Стець поручил государственному секретарю МИП Артему Биденко провести комплексный анализ процедуры закупки услуг по созданию монументальной настенной росписи станции Киевского метрополитена "Осокорки". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook министра.

Так, глава МИП опубликовал фотокопию соответствующего распоряжения.

Фото: распоряжение

"Сегодня поступил запрос от телеканала СТБ. Чтобы не тратить время, вот моя официальный публичный ответ. Во-первых, через 5 минут после получения запроса распорядился о проведении внутреннего аудита. Во-вторых, о последствиях этого аудита ответ будет тоже публичным и тоже официальным. В-третьих, если аудит выявит признаки коррупции, лично передам все документы в НАБУ", - заверил министр информационной политики.

Напомним, художественные муралы на метро "Осокорки", которые создавали известные художники со всего мира, обошлись государственному бюджету в 3,6 млн гривен. Так, журналистка телеканала "СТБ" Елена Лунькова обратилась с запросом к госсекретарю МИП Артема Биденко, чтобы он прокомментировал такую ​​высокую стоимость муралов.

Как писало РБК-Украина ранее, Государственная аудиторская служба, проверив финансовые операции Министерства информационной политики, обнаружила нерациональное использование средств на сумму 43,3 миллиона гривен.

Добавим, в октябре 2018 года в Киеве разгорелся скандал из-за того, что вандалы испортили мурал на станции метро "Осокорки", который создают известные художники мирового уровня Аполло Торрес и Мэтью Доун.