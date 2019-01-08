Госаудитслужба заявила о нерациональном использовании МИП более 40 млн гривен

Иллюстративное фото (sorada.gov.ua)

Аудиторы считают, что нерациональное использование средств возникло из-за отстранения МИП от контроля за деятельностью подчиненных организаций

Государственная аудиторская служба по итогам проверки финансовых операций Министерства информационной политики обнаружила нерациональное использование средств на сумму 43,3 миллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение аудиторов.

Указано, что нерациональное использование средств возникло из-за отстранения МИП от контроля за деятельностью подчиненных организаций.

"Отстранение Министерства от контроля за деятельностью подчиненных организаций и предприятий привело к не рациональному использованию бюджетных средств на сумму 43,31 миллиона гривен", - отметили в ведомстве.

В Госаудитслужбе заявили, что из-за неопределенности статуса государственного информационного агентства "Укринформ" министерство предоставило ему 42,97 миллиона гривен, которые в дальнейшем вернулись в бюджет в виде налога на прибыль.

Кроме того, по итогам аудита обнаружили нецелевое использование 5,1 миллиона гривен. Указано, что это средства, которые МИП заплатило за распространение общественно-важной информации третьим лицам, эти лица в дальнейшем использовали в собственных целях.

"Принятие министерством управленческих решений по использованию в 2015-2018 годах бюджетных средств в сумме 29,95 миллиона гривен на создание видеопродукции... без наличия путей ее распространения через средства массовой информации в дальнейшем имеет риск неэффективного использования этих средств", - подчеркнули аудиторы.

Напомним, в сентябре комитет ВР поддержал увеличение расходов государственного бюджета-2019 на Нацраду и МИП.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле Министерство информационной политики направило Службе безопасности Украины (СБУ) новый перечень сайтов, которые ведомство предлагает запретить. В этот перечень вошел 21 интернет-ресурс.