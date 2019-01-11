МІП доручило провести аудит витрат на створення муралу в метро "Осокорки"

Фото: Юрій Стець (mip.gov.ua)

Глава МІП пообіцяв передати матеріали в НАБУ в разі виявлення корупції

Міністр інформаційної політики Юрій Стець доручив державному секретарю МІП Артему Біденку провести комплексний аналіз процедури закупівлі послуг щодо створення монументального настінного розпису станції Київського метрополітену "Осокорки". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook міністра.

Так, глава МІП опублікував фотокопію відповідного розпорядження.

Фото: розпорядження

"Сьогодні надійшов запит від телеканалу СТБ. Щоб не витрачати час, ось моя офіційна публічна відповідь. По-перше, через 5 хвилин після отримання запиту дав розпорядження щодо проведення внутрішнього аудиту. По-друге, про наслідки цього аудиту відповідь буде теж публічною і теж офіційною. По-третє, якщо аудит виявить ознаки корупції, особисто передам всі документи в НАБУ", - запевнив міністр інформаційної політики.

Нагадаємо, художні мурали на метро "Осокорки", які створювали відомі художники з усього світу, обійшлися державному бюджету у 3,6 млн гривень. Так, журналістка телеканалу "СТБ" Олена Лунькова звернулася із запитом до держсекретаря МІП Артема Біденка, аби він прокоментував таку високу вартість муралів.

Як писало РБК-Україна раніше, Державна аудиторська служба, перевіривши фінансові операції Міністерства інформаційної політики, виявила нераціональне використання коштів на суму 43,3 мільйона гривень.

Додамо, у жовтні 2018 року у Києві розгорівся скандал через те, що вандали зіпсували мурал на станції метро "Осокорки", який створюють відомі художники світового рівня Аполло Торрес і Метью Доун.