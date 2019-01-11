ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

МІП доручило провести аудит витрат на створення муралу в метро "Осокорки"

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 18:13
МІП доручило провести аудит витрат на створення муралу в метро "Осокорки"
Фото: Юрій Стець (mip.gov.ua)

Глава МІП пообіцяв передати матеріали в НАБУ в разі виявлення корупції

Міністр інформаційної політики Юрій Стець доручив державному секретарю МІП Артему Біденку провести комплексний аналіз процедури закупівлі послуг щодо створення монументального настінного розпису станції Київського метрополітену "Осокорки". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook міністра.

Так, глава МІП опублікував фотокопію відповідного розпорядження.

 Фото: розпорядження

"Сьогодні надійшов запит від телеканалу СТБ. Щоб не витрачати час, ось моя офіційна публічна відповідь. По-перше, через 5 хвилин після отримання запиту дав розпорядження щодо проведення внутрішнього аудиту. По-друге, про наслідки цього аудиту відповідь буде теж публічною і теж офіційною. По-третє, якщо аудит виявить ознаки корупції, особисто передам всі документи в НАБУ", - запевнив міністр інформаційної політики.

Нагадаємо, художні мурали на метро "Осокорки", які створювали відомі художники з усього світу, обійшлися державному бюджету у 3,6 млн гривень. Так, журналістка телеканалу "СТБ" Олена Лунькова звернулася із запитом до держсекретаря МІП Артема Біденка, аби він прокоментував таку високу вартість муралів.

Як писало РБК-Україна раніше, Державна аудиторська служба, перевіривши фінансові операції Міністерства інформаційної політики, виявила нераціональне використання коштів на суму 43,3 мільйона гривень.

Додамо, у жовтні 2018 року у Києві розгорівся скандал через те, що вандали зіпсували мурал на станції метро "Осокорки", який створюють відомі художники світового рівня Аполло Торрес і Метью Доун.

Держаудитслужба заявила про нераціональне використання МІП понад 40 млн гривень Кабмін затвердив процедуру аудиту Пенсійного фонду
Новини України КиївЮрій СтецьМинистерство информационной политикиаудитОсокоркимурал
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся