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Минздрав введет тестирование правоохранителей на коронавирус

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 18:32
Минздрав введет тестирование правоохранителей на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тестирование будет внедрено в ближайшее время

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал введение тестирования на коронавирус сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Так, во время встречи с председателем представительства ЮНИСЕФ госпожой Лоттою Сильвандер, Степанов заявил, что в ближайшее время в Украине введут тестирование на коронавирус сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.

"Безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел. Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в рядах Государственной пограничной службы вчера зафиксировали 3 новых случая инфицирования коронавирусом. В общем коронавирус был обнаружен у 23 пограничников, из них 4 выздоровели и еще 19 продолжают лечение.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтвердили еще 2 случая заболевания коронавирусом. Коронавирус подтвердили у военнослужащего из Одесской области и сотрудника ВСУ из Винницкой области.

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныправоохранителиКоронавирус
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