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МОЗ запровадить тестування правоохоронців на коронавірус

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 18:32
МОЗ запровадить тестування правоохоронців на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тестування буде впроваджено найближчим часом

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов анонсував запровадження тестування на коронавірус співробітників правоохоронних органів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Так, під час зустрічі з головою представництва ЮНІСЕФ пані Лоттою Сільвандер, Степанов заявив, що найближчим часом в Україні запровадять тестування на коронавірус співробітників Національної поліції та Національної гвардії.

"Безпека та здоров’я українців - наш пріоритет. Саме тому уже найближчим часом ми запровадимо тестування на коронавірус для співробітників органів внутрішніх справ. Наразі МОЗ визначає, яку кількість співробітників Національної поліції та Національної гвардії необхідно тестувати", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у лавах Державної прикордонної служби вчора зафіксували 3 нові випадки інфікування коронавірусом. Загалом коронавірус було виявлено у 23 прикордонників, з них 4 одужали та ще 19 продовжують лікування.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу в Збройних силах України підтвердили ще 2 випадки захворювання на коронавірус. Коронавірус підтвердили у військовослужбовця з Одеської області та у співробітника ЗСУ з Вінницькій області.

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниправоохранителиКоронавірус
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