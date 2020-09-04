Минздраву могут потребоваться допсредства на лечение украинцев от COVID-19

Фото: карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Министерству здравоохранения могут потребоваться дополнительные средства на лечение украинцев от COVID-19. Однако понадобятся они в случае значительного роста числа больных.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

Он напомнил, что общая сумма средств, которая была выделена министерству, составляет 14 млрд 435 млн гривен.

"Кроме того, у нас есть средства предусмотренные в Нацслужбе здоровья, на финансирование самого процесса лечения. Сумма, которая была заложена, около 15,6 млрд гривен. На сегодня именно на оказание медицинской помощи потрачено 3,5 млрд, но это без учета августа", - отметил министр.

Степанов подчеркнул, что при нынешней динамике заболеваемости средств на лечение хватит до конца года.

"Если мы даже идем в той динамике, в которой сейчас, мы видим, что нагрузка растет... суммы средств, которая нам нужна для лечения больных СОVID-19, нам до конца года хватает. Но, это исходя из сегодняшних цифр... Конечно же, у нас может быть ситуация, что понадобится увеличение именно на процесс лечения суммы средств", - пояснил глава Минздрава.

Напомним, Степанов заявил, что в Украине есть 35 тысяч коек для госпитализации больных коронавирусом, а в начале пандемии их было всего 12 704.

Как писало РБК-Украина, в августе в Украине зафиксировано 12 антирекордов по количеству новых зараженных коронавирусом.