ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

МОЗ можуть знадобитися додаткові кошти на лікування українців від COVID-19

Україна, П'ятниця 04 вересня 2020 11:19
МОЗ можуть знадобитися додаткові кошти на лікування українців від COVID-19
Фото: карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністерству охорони здоров'я можуть знадобитися додаткові кошти на лікування українців від COVID-19. Однак знадобляться вони у випадку значного зростання числа хворих.

Про це глава МОЗ Максим Степанов заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

Він нагадав, що загальна сума коштів, яка була виділена міністерству, складає 14 млрд 435 млн гривень.

"Окрім того, в нас є кошти які передбачені в Нацслужбі здоров'я, на фінансування самого процесу лікування. Сума, яка була закладена, близько 15,6 млрд гривень. На сьогодні саме на надання медичної допомоги витрачено 3,5 млрд, але це без урахування серпня", - зазначив міністр.

Степанов підкреслив, що при нинішній динаміці захворюваності коштів на лікування вистачить до кінця року.

"Якщо ми навіть йдемо в тій динаміці, у якій зараз, ми бачимо, що навантаження зростає... суми коштів, яка нам потрібна для лікування хворих на СОVID-19, нам до кінця року вистачає. Але, це виходячи з сьогоднішніх цифр... Звичайно ж, у нас може бути ситуація, що знадобиться збільшення саме на процес лікування суми коштів", - пояснив глава МОЗ.

Нагадаємо, Степанов заявив, що в Україні є 35 тисяч ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус, а на початку пандемії їх було всього 12 704.

Як писало РБК-Україна, в серпні в Україні зафіксовано 12 антирекордів за кількістю нових заражених на коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Коронавірус Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим СтепановКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся