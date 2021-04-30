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В Минздраве заявили, что не занимаются поставками COVID-вакцин на коммерческий рынок

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 23:07
В Минздраве заявили, что не занимаются поставками COVID-вакцин на коммерческий рынок Фото: Министр здравоохранения Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения не занимается поставками вакцин от коронавируса на коммерческий рынок. В будущем тоже не предусмотрены такие поставки от Минздрава.

Об этом министр сказал в эфире телеканала " Украина 24".

По его словам, сейчас нет ни одной компании, которая бы могла продавать вакцины от коронавируса. По его убеждению, коммерческого рынка вакцин от COVID-19 не существует.

"Министерство здравоохранения не занимается поставками вакцин на коммерческий рынок и не будет заниматься такими поставками. Относительно коммерческого рынка, мы как Минздрав, у всех, у кого есть возможность поставить вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, на коммерческий рынок, мы будем максимально этому способствовать", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине уже 130 человек были привиты второй дозой вакцины от коронавируса. За вчера вторую прививку сделали 120 людям.

Отметим, 30 апреля в Украину доставили новую партию вакцины Sinоvaс.

Также главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обратился к украинцам. Он призвал людей в возрасте от 18 до 59 лет записать на вакцинацию от коронавируса.

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