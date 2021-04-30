В МОЗ заявили, що не займаються поставками COVID-вакцин на комерційний ринок

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я не займається поставками вакцин від коронавірусу на комерційний ринок. В майбутньому теж не передбачені такі поставки від МОЗ.

За його словами, зараз немає жодної компанії, яка б могла продавати вакцини від коронавірусу. На його переконання, комерційного ринку вакцин від COVID-19 не існує.

"Міністерство охорони здоров'я не займається поставками вакцин на комерційний ринок і не буде займатися такими поставками. Щодо комерційного ринку, ми як МОЗ, у всіх, у кого є можливість поставити вакцини, які зареєстровані на території України, на комерційний ринок, ми будемо максимально цьому сприяти", - сказав Степанов.