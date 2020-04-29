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В Минздраве заявили о задержке с поставками костюмов для медиков

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 11:23
В Минздраве заявили о задержке с поставками костюмов для медиков
Иллюстративное фото (freepik)

Задержка связана с усилением контроля за экспортом средств защиты в Китае

Заказанные Министерством здравоохранения у Китая костюмы для медиков поставят в Украину с задержкой. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметили в Минздраве, задержка связана с решением правительства Китая усилить контроль над экспортом противоэпидемических защитных средств.

"Минздрав заключил договор на поставку костюмов биологической защиты, на поставку 71 тысячи таких костюмов. Они должны прибыть в Украину до 1 мая. Но мы получили сообщение от завода производителя о том, что 25 апреля правительство Китая приняло решение о дополнительном контроле всех средств индивидуальной защиты, экспортируемых из КНР. На сегодня мы получили сообщение, что возможна задержка в поступлении этих костюмов. Мы ожидаем, что в течение 10 дней ситуация будет решена", - сообщила Шаталова.

По ее словам, в Минздрав Украины предоставили сертификаты о том, что эти биологические костюмы соответствуют качеству и стандартам.

"Производитель сообщил, что все наши костюмы изготовлены и ждут разрешения на экспортирование", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения закупит для госрезерва средства индивидуальной защиты медиков для противодействия распространения коронавируса в Украине.

Отметим, на данный момент в Украине среди инфицированных коронавирусом более 20% медиков. При этом во Всемирной организации здравоохранения называют тревожными цифры в 10% больных медиков от общего количества.

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