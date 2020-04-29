У МОЗ заявили про затримку з поставками костюмів для медиків

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Затримка пов'язана з посиленням контролю за експортом засобів захисту в Китаї

Замовлені Міністерством охорони здоров'я Китаю костюми для медиків поставлять в Україну з затримкою. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначили в МОЗ, затримка пов'язана з рішенням уряду Китаю посилити контроль над експортом протиепідемічних захисних засобів.

"МОЗ уклав договір на поставку костюмів біологічного захисту, на поставку 71 тисячі таких костюмів. Вони мають прибути в Україну до 1 травня. Але ми отримали повідомлення від заводу виробника про те, що 25 квітня уряд Китаю прийняв рішення про додатковий контроль всіх засобів індивідуального захисту, що експортуються з КНР. На сьогодні ми отримали повідомлення, що можлива затримка в надходженні цих костюмів. Ми очікуємо, що протягом 10 днів ситуація буде вирішена", - повідомила Шаталова.

За її словами, в МОЗ України надали сертифікати про те, що ці біологічні костюми відповідають якості і стандартам.

"Виробник повідомив, що всі наші костюми виготовлені і чекають дозволу на експорт", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я закупить для держрезерву засоби індивідуального захисту медиків для протидії поширення коронавіруса в Україні.

Відзначимо, на даний момент в Україні серед інфікованих коронавірусом більше 20% медиків. При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я називають тривожними цифри в 10% хворих медиків від загальної кількості.